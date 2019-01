AUSvsSL; 1st Test: रिचर्ड्सन का बेहतरीन आगाज, 144 रन पर सिमटा श्रीलंका

ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (डे/नाइट) के पहले दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को पहली पारी में 144 रन समेट दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन स्टंप के समय अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 72 रन बना लिए थे। पहले दिन की खेल की समाप्ति पर सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस 40 और नाइट वॉचमैन नाथन लॉयन बिना खाता खोले नाबाद लौटे।

बेहद खराब रही पहली पारी में श्रीलंका की शुरूआत

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने वाली श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 26 रन के कुल योग पर लाहिरू थिरिमाने (12) के रूप में पहला विकेट गंवाया। उन्हें पैट कमिंस ने आउट किया। कप्तान दिनेश चंडीमल भी कुछ खास नहीं कर पाए और पांच के निजी स्कोर पर जाय रिचर्डसन का शिकार बने। दूसरे ओपनर दिमुथ करुणारत्ने ने 24 रन बनाकर अपनी टीम की पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्पिन गेंदबाज नाथन लॉयन ने उन्हें आउट करते हुए श्रीलंका को बड़ा झटका दिया।

जाय रिचर्डसन का टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन आगाज

इसके बाद, श्रीलंका की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। विकेटों के पतझड़ के बीच निरोशन डिकवेला ने एक छोर संभाले रखा और 64 रन बनाए। उन्हें पैट कमिंस ने आउट किया। अंतत: श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 56.4 ओवर खेलकर 144 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने चार और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज जाय रिचर्ड्सन ने तीन विकेट लिए। इसके अलावा, मिशेल स्टार्क ने दो और नाथन लॉयन ने एक विकेट चटकाया। इसके साथ ही मिशेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। उनका यह 51वां टेस्ट मैच है। वह 200 टेस्ट विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के 17वें गेंदबाज हैं।

