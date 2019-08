WIvIND 1st T20: डेब्यू मैच में छाए नवदीप सैनी, लोगों से मिल रही जमकर तारीफ

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की ट्वंटी-20 सीरीज के पहला मैच फ्लोरिडा के सेंट्रज ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड लॉडरहिल में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ट्वंटी-20 मुकाबले में शनिवार को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत ने इस मैच में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने का मौका दिया।

अपने करियर के पहले इंटरनेशनल मैच में नवदीप सैनी ने कमाल कर दिया और वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक दिख रहे निकोलस पूरन और शिमरोन हेटमायर को आउट किया। उनकी इस कमाल की गेंदबाजी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

देखें सोशल मीडिया पर टि्वटर रिएक्शंस

Navdeep Saini 👌👌👌



Much needed fast bowler for future team India 👍#INDvsWI — I'm the COMRADE✊ (@Dev_Tweetz) August 3, 2019

Am i the only one who can see the glimpse of @shoaib100mph in #Navdeep Saini. I mean look at his celebration his attitude his pace his length of bowling 😍#INDvsWI #WIvsIND — Aryan Dalal (@im_ryndalal) August 3, 2019

What a team selection! Hat's of to the selectors & @imVkohli for giving the young talents a chance. Really Excited for Navdeep Saini. He's a raw talent & glad to see Manish Pandey back too. & also happy that overrated Rahul doesn't get a chance. #INDvsWI #WIvIND — Suroj الشمس सूरज (@itsSuroj) August 3, 2019

This man Navdeep saini has a great future. #INDvsWI pic.twitter.com/8umoIlNFjr — Rishi Joshi (@joshirishi_) August 3, 2019

@taurausvarun can Navdeep saini be India's Dale steyn...B-) — Virat Susanth 18 (@18Susanth) August 3, 2019

दिल्ली के लिए घरेलू मैच खेलने वाले सैनी का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में सैनी का पहला मैच है। उन्होंने लगातार 145 किमी प्रति घंटे से तेज गेंद फेंक कर अपनी अलग पहचान बनाई है। नवदीप सैनी ने अभी तक 34 टी-20 मैच खेले हैं और इसमें उनके नाम 30 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के लिए खेलते हुए 13 मैचों में 11 विकेट लिए थे। इन्हीं प्रदर्शन की वजह से उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है।