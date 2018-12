ट्विटर पर नाथन मैक्कलम के मरने की उड़ी अफवाह, भाई ब्रेंडन मैक्कलम हुए आग बबूला

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। तमाम मीडिया संस्थान और अन्य एजेंसिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वायरल हो रही खबरों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। इस बीच क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसा ही फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल, ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर नाथन मैक्कलम की मृत्यु हो गई है। इस अफवाह के फैलने के बाद नाथम के भाई ब्रेंडन मैक्कलम ने नाराजगी जताते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, 'जिसने भी यह लिखा है, मैं उसे कहीं से भी कैसे भी ढूंढ निकालूंगा।'

I am alive and kicking more than ever before. Not sure where this news has come from but this is fake. Love you all. pic.twitter.com/WZ1nuX4LUo — Nathan McCullum (@MccullumNathan) December 1, 2018

Still alive and kicking. 😂😂😂What a crazy night!! Thanks for all the messages. Just did the first pitch at @AucklandTuatara baseball game awesome fun. Might ha e to try baseball now! pic.twitter.com/aYjxlP9EN4 — Nathan McCullum (@MccullumNathan) December 2, 2018

ब्रेंडन मैक्कलम ने ऐसी अफवाह फैलाने पर जताया दुख

यह अफवाह 'न्यूजीलैंड क्रिकेट फैन हब' नाम के ट्विटर हैंडल से फैलाई गई। नाथन मैक्कलम ने ट्वीट कर इसका खंडन किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं जिंदा हूं और पहले से अच्छा कर रहा हूं। पता नहीं कहां से यह अफवाह उड़ी, यह फेक है। आप सभी को प्यार' उनके छोटे भाई ब्रेंडन मैक्कलम इस फेक न्यूज से बहुत आहत हुए। उन्होंने ट्वीट किया, 'आज रात किसी ने सोशल मीडिया के जरिए यह अफवाह उड़ाई कि मेरा भाई नहीं रहा। मैं उस समय फ्लाइट से वापस न्यूजीलैंड जा रहा था। इससे मेरा दिल टूट गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिसने भी यह लिखा है, मैं उसे कहीं से भी कैसे भी ढूंढ निकालूंगा।'

Tonight someone decided, via social media to release that my brother passed away! Im on a flight back to NZ and my heart broke! None of it is true! Whoever put this out there, I’ll find you! Somewhere, somehow. — Brendon McCullum (@Bazmccullum) December 1, 2018

