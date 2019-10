भारतीय खाने की बुराई करना डीन एल्गर को पड़ा भारी, फैन्स ने लगाई क्लास

India vs South Africa: दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डीन एल्गर ने होटल में भारतीय खाने की आलोचना की है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रांची में खेला जा रहा है। विशाखापट्टनम और पुणे टेस्ट जीतकर भारत सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपनी खराब परफॉर्मेंस के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब डीन एल्गर ने एक इंटरव्यू में भारतीय खाने को खराब बताया है, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना की जा रही है।

एक इंटरव्यू के दौरान 32 साल के खिलाड़ी डीन एल्गर ने इस चुनौतीपूर्ण दौरा बताया। एक वीडियो में एल्गर को यह कहते भी सुना गया कि यहां के होटल और भारतीय फूड बहुत खराब थे। इस दौरे को कठिन बताते हुए उन्होंने कहा कि आप यहां एक क्रिकेटर के रूप में बहुत तनाव में रहते हैं।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यहां आने से पहले आपको खुद को बेहतर ढंग से जानना चाहिए। यहां के होटल उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एल्गर का यह कमेंट फैन्स को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने टि्वटर पर इसके करारे जवाब दिए हैं।

Give them food @BCCI @SGanguly99 , you don't know @deanelgar and SA are not able to win because they are unable to eat "potential" food. Even Indian hotels are testing their limits. This is cheating. They can't see spinning bowl coz of weak eyesight on tour , coz of poor food. :( https://t.co/kfeIiQotKq — Tyrion Kanpuriya (@tyrionkanpuriya) October 18, 2019

Ask your team mates not to IPL here ,since the food served ll test your potential...we knew about KOLPAK no Indian takes KOLPAK route — Pradeep Mani (@pradeepmtp) October 19, 2019

Somebody needs to remind @deanelgar that Cape Town hotel rooms gave Indian cricketers only two mins of time to take showers because of extreme water shortage. — Amit Lakhani (@VeniVidiVici_08) October 18, 2019

Somebody needs to remind @deanelgar that Cape Town hotel rooms gave Indian cricketers only two mins of time to take showers because of extreme water shortage. — Amit Lakhani (@VeniVidiVici_08) October 18, 2019

Latest from the Dean Elgar book of excuses. https://t.co/5qgdTf8X7D — Vinayakk (@vinayakkm) October 18, 2019