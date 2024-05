DC vs RR: संजू सैमसन आउट या नॉट आउट? शाई होप के कैच पर कंट्रोवर्सी, कोच कुमार संगकारा भी गुस्सा

ऐप पर पढ़ें

DC vs RR Sanju Samson out or Not Out: दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबले में संजू सैमसन को आउट देने का फैसला विवादित रहा। फैसले से नाराज संजू ने मैदान छोड़ने से भी इनकार कर दिया। इसको लेकर उन्होंने भी मैदानी अंपायरों से अपना विरोध जताया। वहीं, डगआउट में बैठे टीम के कोच कुमार संगकारा भी नाराज नजर आए। मुकेश कुमार की गेंद पर संजू सैमसन ने लंबा शॉट खेला। लांग ऑन पर शाई होप ने उनका कैच पकड़ा। देखने से ऐसा लगा कि उनका जूता बाउंड्री के संपर्क में था, लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। वहीं, इस कैच को लेकर कमेंटेटर्स पार्थिव पटेल और सबा करीम भी इस फैसले पर हैरान थे। दोनों का मानना था कि अंपायर इस फैसले पर और समय ले सकते थे।



16वें ओवर का वाकया

यह वाकया 16वें ओवर की चौथी गेंद पर हुआ। संजू सैमसन 86 के निजी स्कोर पर खेल रहे थे। मुकेश कुमार ने गेंद फेंकी और संजू ने लांग ऑन के ऊपर से छक्का मारना चाहा। गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े शाई होप के पास पहुंची और उन्होंने कैच पकड़ा। हालांकि रीप्ले देखने पर यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा था। जब थर्ड अंपायर का फैसला आउट का आया तो संजू ने मैदान छोड़ने से ही इनकार कर दिया। वह दोनों अंपायरों के पास पहुंचे और अपना पक्ष रखने लगे। उधर डगआउट से भी अलग-अलग रिएक्शन आ रहे थे। जहां, आरआर के खेमे में इसको लेकर नाराजगी थी। वहीं, डीसी की तरफ संजू के रवैये पर ऐतराज था। कमेंट्री बॉक्स में भी इस पर हैरानी जताई गई। कमेंटेटर्स का कहना था अंपायर जो भी फैसला लेते, लेकिन उन्होंने इसको ठीक से रिव्यू नहीं किया। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है।

सेल्फी के लिए आए फैन की मरोड़ी गर्दन, फिर विवाद में शाकिब अल हसन

वाइड का फैसला भी रहा विवादित

गौरतलब है जिस वक्त संजू सैमसन आउट हुए डीसी का स्कोर 162 रन था। यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम आसानी से जीतती नजर आ रही थी। लेकिन विवादित फैसले से संजू के आउट होने के बाद मैच पूरी तरह से पलट गया। आने वाले बल्लेबाज एक के बाद आउट होते चले गए और दिल्ली कैपिटल्स ने मैच पर कब्जा कर लिया। सिर्फ संजू का आउट होना ही नहीं, एक वाइड को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ। यह 19वें ओवर की आखिरी गेंद थी, जिसे रासिख सलाम डाल रहे थे। रोवमेन पॉवेल ने वाइड के रिव्यू भी किया, लेकिन अंपायर का फैसला डीसी के पक्ष में आया। इसके साथ ही अब प्लेऑफ के लिए लड़ाई और कठिन हो गई है। हालांकि 16 प्वॉइंट्स के साथ राजस्थान अभी भी काफी सुरक्षित हालत में है।