DCvsRR: 17 साल के रियान पराग ने IPL में रचा नया इतिहास

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज रियान पराग ने शनिवार को 49 गेंदों पर 50 रन बनाकर अपना नाम आईपीएल (IPL) इतिहास में दर्ज करा लिया। उन्होंने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर अपना पहला अर्द्धशतक बनाया। पराग के अर्द्धशतक की बदौलत ही राजस्थान की टीम 115 रनों के कुछ हद तक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी।

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच पाए। राजस्थान के बल्लेबाज इस मैच यकीनन को भूलना चाहेंगे, लेकिन रियान पराग के लिए यह मैच यादगार बन गया है।

17 साल और 175 दिन की उम्र में आईपीएल में अर्द्धशतक बनाने वाले रियान पराग सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले संजू सैमसन, पृथ्वी शॉ का नाम इस लिस्ट में दर्ज था।

संजू सैमसन - 18 साल 169 दिन- 2013

पृथ्वी शॉ- 18 साल 169 दिन- 2018

रियान पराग- 17 साल 175 दिन- 2019

मैच में दिल्ली कैपिटल्स के ईशांत शर्मा और अमित मिश्रा ने तीन-तीन विकेट लिए। ईशांत ने 38 रन देकर 3 और अमित ने 17 देकर 3 विकेट लिए। रियान पराग ने अपनी पारी में 2 छक्के और चार चौके लगाए। पराग की पारी की बदौलत ही राजस्थान रॉयल्स की टीम 120 के करीब पहुंच पाई। पराग ने ईशांत के एक ओवर में दो चौके लगाए। इसके बाद उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को दो छक्के अंतिम ओवर में मारे।

कुछ ऐसा रहा मैच का रोमांच

ईशांत शर्मा (38 रन देकर तीन विकेट) और अमित मिश्रा (17 रन देकर तीन विकेट) की दमदार गेंदबाजी से राजस्थान रॉयल्स को शनिवार को यहां सस्ते में समेटने के बाद 23 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज कर दिल्ली कैपिटल्स तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची जबकि राजस्थान की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई।

