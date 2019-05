चौथी IPL हैट्रिक रोकने वाले ट्रेंट बोल्ट को अमित मिश्रा ने दी थी गाली- VIDEO

दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अमित मिश्रा शनिवार को अपनी चौथी आईपीएल (IPL) हैट्रिक लेने से चूक गए। उन्होंने 12वें ओवर में श्रेयस गोपाल और स्टुअर्ट बिन्नी को लगातार गेंदों पर आउट किया था। लेकिन फिरोजशाह कोटला मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी अगली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट कैच नहीं लपक पाए और अमित मिश्रा अपनी हैट्रिक से चूक गए।

यदि ट्रेंट बोल्ट यह कैच लपक लेते तो यह अमित मिश्रा की आईपीएल में चौथी हैट्रिक हो सकती थी। दो गेंदों पर दो विकेट लेने के बाद लेग स्पिनर अमित ने कृष्णप्पा गौतम को एक गेंद फेंकी। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए मिड ऑन पर खड़े बोल्ट के पास पहुंची। अमित आश्वस्त थे कि बोल्ट यह कैच आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन बोल्ट गेंद को जज करने से चूक गए।

गेंद उनके हाथों के बीच से होती हुई जमीन पर गिर पड़ी। यदि बोल्ट ने यह कैच पकड़ ली होती तो अमित मिश्रा सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने के अपने आंकड़े को थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। ट्रेंट बोल्ट के कैच छोड़ने पर अमित मिश्रा का रिएक्शन कैसा था? इस पर उन्होंने मैच के बाद खुलासा किया।

अमित मिश्रा ने बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं और कितना आईपीएल खेलूंगा। लेकिन हां हैट्रिक नहीं हो पाने का मुझे दुख है। कैच ड्रॉप करने के बाद मैंने बोल्ट को थोड़ी गालियां भी दी थी। मैंने उनसे कहा कि यह बेहद आसान कैच था और तुम यह भी नहीं ले पाए। तुम बेकार में क्यों उछल रहे हो?

मैंने उनसे अंग्रेजी में कहा लेकिन उन्होंने 2-3 बार सॉरी कहा और अब सब ठीक है।

The 4th #VIVOIPL hat-trick that wasn't!@MishiAmit felt hard done by missing out on another hat-trick but was happy that his and @ImIshant's 3⃣-fors helped @DelhiCapitals to a home win before the playoffs. By @tanmoym. #DCvRR



Watch the full video - https://t.co/ogiIeS1aeH pic.twitter.com/9QBGf6rRIu — IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2019

सोशल मीडिया पर भी फैन्स अमित मिश्रा की हैट्रिक नहीं होने से काफी नाराज दिखे। उन्होंने टि्वटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

Trent Boult’s bottled the hat-trick! — Rahul Warrier (@rahulw_) May 4, 2019

It was an easy catch for Trent Boult. Amit missed a well deserved hat-trick. #DCvsRR #IPL2019 — Darpan Jain (@darpanjain103) May 4, 2019

For someone who is such a spectacular outfield catcher as Boult, stunning to watch how badly he botched that skier on the hat-trick ball for Mishra. — Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) May 4, 2019

बता दें कि लेग स्पिनर अमित आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा तीन हैट्रिक ले चुके हैं। मिश्रा ने अपने पहली हैट्रिक डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ पहले सीजन में ली थी। दूसरी हैट्रिक उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब और पुणे वॉरियर्स के खिलाफ क्रमशः 2011 और 2013 में ली थी। युवराज सिंह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वह 2009 में दो बार हैट्रिक ले चुके हैं।