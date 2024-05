DC vs RR: संजू सैमसन के कॉन्ट्रोवर्शियल OUT फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धु को गुस्सा क्यों आया? बोले- दूध में अगर मक्खी हो तो पीना मुमकिन नहीं

ऐप पर पढ़ें

Sanju Samson Out or Not Out: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में 7 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से हराया। दिल्ली कैपिटल्स इस जीत के साथ आईपीएल 2024 पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर पहुंच गया है। आईपीएल 2024 के लीग राउंड के पहले लेग में दिल्ली कैपिटल्स को एक के बाद एक हार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन दूसरे लेग में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने दमदार वापसी की है। राजस्थान रॉयल्स की ओर से कप्तान संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 86 रन ठोके, लेकिन उनके आउट होते ही मैच का रुख पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में चला गया। सैमसन के आउट होने के फैसले को लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ गया है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और स्टार कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धु ने भी इस आउट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।

संजू सैमसन आउट या नॉट आउट? होप के कैच पर कॉन्ट्रोवर्सी, कोच भी गुस्सा

नवजोत सिंह सिद्धु ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए स्टार स्पोर्ट्स कहा, 'जब बदला है खेल, वो था संजू सैमसन का फैसला... संजू सैमसन के आउट होने का फैसला, अब कोई कुछ भी कहे, अलग-अलग ओपिनियन हो सकती है इस पर, लेकिन जब आप साइड ऑन देखेंगे, तो दो बार पैर बाउंड्री लाइन पर लगता है, और वो बहुत क्लियर है। और मैं बहुत साफ हूं, या तो आप टेक्नॉलजी को इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर आप टेक्नॉलजी इस्तेमाल करते हैं और टेक्नॉलजी गलत होती है, तो ये ऐसे ही है जैसे आप दूध में मक्खी देखकर निगल जाएं। ये ऐसे ही है जैसे दूध में मक्खी पड़ी है और आपसे कोई कहे, इसे पियो, आप नहीं पियोगे ना, ये ऐसे ही है। दो बार पैर लगता है, और इसके बाद कोई अगर कहे ये नॉटआउट है।'

सैमसन ने बताई टीम की हार की वजह, बोले- मेरे बेस्ट बॉलर्स के खिलाफ...

संजू सैमसन भी अंपायर के इस फैसले से खुश नहीं दिखे और उन्होंने जाकर अंपायर से बात भी की। मैच के एद दिन बाद सैमसन पर मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना भी लगाया गया है। सैमसन के अलावा राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कुमार संगकारा भी थर्ड अंपायर के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। मुकेश कुमार की गेंद पर शाई होप ने बाउंड्री लाइन पर सैमसन का कैच लपका था। इस कैच को लेकर बहस जारी है कि यह कैच सफाई से पकड़ा गया था या नहीं?