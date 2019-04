थर्ड अंपायर से भी तेज निकले विराट कोहली, देखिए ये मजेदार VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के इस सीजन में जहां एक और खेल भावना के कई नजारे देखने को मिले तो वहीं कुछ क्रिकेटरों के बीच कड़ी प्रतियोगी भावना भी दिखाई दी। रविवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच के दौरान विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच कुछ लाइट मूमेंट्स देखने को मिले।

पारी के चौथे ओवर में ईशांत शर्मा की एक गेंद पर कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा। पंत ने शार्प कैच पकड़ लिया। लगभग सभी फील्डरों को लग रहा था कि कैच पकड़ लिया गया है, लेकिन कोहली जिद पर अड़े रहे कि यह बाउंस कैच है। अंपायर ने रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद पंत के ग्लव्स में जाने से पहले बाउंस हो चुकी थी। निर्णय कोहली के पक्ष में गया।

ईशांत इससे खुश नहीं हुए, लेकिन इस कैच को लेकर विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच हल्का-फुल्का मजाक हुआ।

