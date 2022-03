हिंदी न्यूज़ क्रिकेट DC vs MI Predicted XI IPL 2022: ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को प्लेइंग XI के लिए करनी होगी माथापच्ची, ये खिलाड़ी नहीं खेलेंगे पहला मैच

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Sun, 27 Mar 2022 09:20 AM

