क्रिस गेल ने ईशांत शर्मा को जड़ा 101 मीटर लंबा छक्का, देखते रह गए सब- VIDEO

'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल आईपीएल (IPL 2019) के इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर क्रिस गेल ने पारी के तीसरे ओवर में ही ईशांत शर्मा की एक ओवरपिच्ड बॉल को स्टेंड्स में भेज दिया।

क्रिस गेल का यह छक्का 101 मीटर लंबा था। ईशांत शर्मा की यह न्कल बॉल थी। गेंद ऑफ स्ट्प्स के थोड़ा-सा बाहर थी। गेल ने अपना दायां पैर बाहर निकाला और पूरी ताकत से प्रहार किया। गेल की आक्रामक बल्लेबाजी इस सीजन में काफी लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने 25 गेंदों पर अपना अर्द्धशतक पूरा किया।

@DelhiCapitals vs @lionsdenkxip : Who is Dre Russ ? says the Universe Boss @henrygayle as he whacked one that hasn't come down pic.twitter.com/7QrODVULCc