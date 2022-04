हिंदी न्यूज़ क्रिकेट DC vs KKR: उमेश यादव का बाउंसर अटैक, हेलमेट पर गेंद लगने से बौखलाए शॉ ने अगली गेंद पर सिखाया सबक

पारी के तीसरे ओवर में उमेश ने पृथ्वी शॉ को आउट करने के लिए बाउंसर का सहारा लिया और लगातार गेंदों पर बाउंसर मारी। इस दौरान एक गेंद पृथ्वी शॉ के हेलमेट पर जाकर लगी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sun, 10 Apr 2022 04:16 PM

