DC vs KKR 2022: रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली सब रह गए पीछे, आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर ने केकेआर के खिलाफ गुरुवार को 42 रनों की पारी खेलते ही इतिहास रच डाला। वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने दो अलग फ्रेंचाइजी टीमों के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाए।

इस खबर को सुनें