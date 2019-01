VIDEO: जब डेविड वॉर्नर ने दाएं हाथ से की बल्लेबाजी, गेल को जड़ा छक्का 

ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डेविड वॉर्नर फिलहाल गेंदबाजी से छेड़छाड़ के आरोपों में प्रतिबंध झेल रहे हैं, लेकिन वह अलग-अलग टी20 मुकाबलों में खेल कर खुद को फिट रख रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में वह सिलहट सिक्सर का नेतृत्व कर रहे हैं। एक मुकाबले में क्रिस गेल की टीम के खिलाफ वॉर्नर ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हर संभव उपाय किया।

डेविड वॉर्नर उस समय 32 गेंद पर 45 रन बनाकर खेल रहे थे। क्रिस गेल ने गेंदबाजी आक्रमण संभाला। क्रिस गेल ने पहली दो गेंदें डॉट बॉल फेंकी। इसके बाद वॉर्नर ने अपना इंस्टांस बदला। बाएं हाथ के बल्लेबाज वॉर्नर ने इसके बाद दाएं हाथ से बल्लेबाजी की और फिर अगली गेंद पर सिर के ऊपर से छक्का लगा दिया।

इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने चौके लिए भेज दिया। यह एक सीधा ड्राइव था। डेविड वॉर्नर का अर्द्धशतक पूरा हो गया। इसके बाद गेल ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए। वॉर्नर ने गेंद को फिर से चौके लिए भेज दिया। वॉर्नर 36 गेंद पर 61 रन बनाकर नाबाद रहे। दाएं हाथ से बैटिंग करते हुए वॉर्नर ने लगातार तीन गेंदों पर 14 रन बनाए।

Unbelievable by Warner if it’s not working with your left hand switch to your right!!! Shot Boi!!!!Video Credit : https://t.co/WE1KrAg5a3 #BPL19 #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/sKUCP3YjSS