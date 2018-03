1 साल के बैन की सजा के बाद बोले वॉर्नर- मैं अपनी गलती के लिए...

वॉर्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद 2016 में चैंपियन बन चुका है। इस बार उनकी गैरमौजूदगी से पूरी टीम और क्रिकेट फैन्स को बड़ा झटका लगा है। वॉर्नर के इस माफीनामे के बाद फैन्स ने लिखा कि आईपीएल में उनकी कमी खलेगी और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद टीम उनके बिना अच्छा नहीं खेल पाएगी।

क्रिकेट फैन्स ने वॉर्नर को लेकर कुछ इस तरह के कमेंट्स किए हैं...

Come back stronger Captain. Cricket will miss you for some time. Much love to family ❤️ pic.twitter.com/3Crn0EdZik

But without you @SunRisers is nothing. Mark my words the team could have won the title but now the chances are #Zero.

In the heat of the game these all r normal .........we luv u Warner 😘