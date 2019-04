KXIPvsSRH: डेविड वॉर्नर ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे ओपनर डेविड वॉर्नर (नाबाद 70) के एक और अर्धशतक से सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आईपीएल-12 मुकाबले में सोमवार को 20 ओवर में चार विकेट पर 150 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। हालांकि, पंजाब ने 19.5 ओवर में 151 रन बनाकर हैदराबाद को 6 विकेट से मात दे दी।

डेविड वॉर्नर ने 62 गेंदों पर नाबाद 70 रन में छह चौके और एक छक्का लगाया। वॉर्नर के स्तर को देखते हुए यह पारी धीमी कही जा सकती है, लेकिन पिच की मुश्किल परिस्थिति के मद्देनजर टीम के लिए यह काफी महत्वपूर्ण पारी रही। वॉर्नर अंत तक क्रीज पर जमे रहे और टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। वॉर्नर का टूनार्मेंट में यह चौथा फिफ्टी प्लस स्कोर रहा।

इस मैच में अर्धशतक जड़कर डेविड वॉर्नर ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। वॉर्नर ने आईपीएल में मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में भी चौथी बार अर्धशतक जड़ा- - 70*, 51, 52, 58।

आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्याद बार अर्धशतक:

7- डेविड वॉर्नर vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (2014-16)

7 डेविड वॉर्नर vs किंग्स इलेवन पंजाब (2015-19*)

4 क्रिस गेल vs किंग्स इलेवन पंजाब (2012-13)

4 जोस बटलर vs किंग्स इलेवन पंजाब (2017-19*)

किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ वॉर्नर के अर्धशतक

58(41)

81(52)

59(31)

52(41)

70(54)*

51(27)

70 (67) - आज

बता दें कि विजय शंकर ने 26, मोहम्मद नबी ने 12, मनीष पांडेय ने 19 और दीपक हुड्डा ने नाबाद 14 रन का योगदान दिया। हुड्डा ने मोहम्मद शमी के पारी के आखिरी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर चौका और छक्का मारकर टीम का स्कोर 150 कर दिया। हुड्डा ने तीन गेंदों पर नाबाद 14 रन में दो चौके और एक छक्का लगाया।

विजय शंकर ने 27 गेंदों पर 26 रन में दो चौके लगाए जबकि नबी ने सात गेंदों पर 12 रन और पांडेय ने 15 गेंदों पर 19 रन में दो चौके लगाए। पंजाब की तरफ से मुजीब उर रहमान, मोहम्मद शमी और कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने एक-एक विकेट लिया।