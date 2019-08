Ashes 2019: मैदान पर दर्शकों को चिढ़ाते नजर आए डेविड वॉर्नर, PIC हुई वायरल

Ashes 2019, England vs Australia, 1st Test: एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार का अंत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 124 रनों के स्कोर के साथ किया है। इस मैच के दौरान डेविड वॉर्नर मैदान पर इंग्लिश फैन्स के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। डेविड वॉर्नर की इस मस्ती के लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैंक्रॉफ्ट प्रतिबंध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। एजबेस्टन में पहले टेस्ट के बाद उन्होंने केपटाउन में हुए गेंद से छेड़छाड़ मामले को पीछे छोड़ दिया है। जैसा की उम्मीद थी यहां इंग्लैंड में फैन्स ने इन तीनों खिलाड़ियों का स्वागत सैंडपेपर के साथ किया, लेकिन इन तीनों ने स्पोर्टसमैनशिप दिखाते हुए इसे बेहद शानदार अंदाज में लिया।

विश्व कप में स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर पर कई बारे ताने कसे गए। एशेज में जब बैंनफ्रॉफ्ट टीम में शामिल हुए तो दर्शकों ने और भी खराब टिप्पणियां की। एजबेस्टन में दर्शक और ज्यादा खुलकर सामने आए। वे हाथों में सैंडपेपर लेकर इन तीनों का मजाक उड़ाते रहे। एजबेस्टन के दर्शकों के सामने खेलना सबसे कठिन माना जाता है। विश्व कप में दर्शकों ने इनकी खूब हूटिंग की थी, लेकिन एशेज में वे और ज्यादा साहस के साथ यही काम कर रहे हैं।

एजबेस्टन में जब ये क्रिकेटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो दर्शकों ने हाथों में बैनर्स और सैंड पेपर्स के साथ इन्हें 'चीटर' कहा। जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहा था तब भी दर्शक इससे बाज नहीं आए। जब डेविड वॉर्नर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो दर्शक उनकी स्लेजिंग कर रहे थे। दर्शक का यह कहना था कि वॉर्नर की जेब में सैंडपेपर है, लेकिन वॉर्नर ने अपनी जेबें दिखाते हुए कहा कि ये एकदम खाली हैं।

Warner having some fun with the fans at Edgbaston! #Ashes pic.twitter.com/8cerw03QH9 — cricket.com.au (@cricketcomau) August 3, 2019

फैन्स ने डेविड वॉर्नर के इस जेस्चर की जमकर तारीफ की है।

Thats the attitude one should have against your haters, they will bark bark bark and on ignorance they will have a self meltdown hahha!!!! — Umair (@imumair10) August 3, 2019

And the crowd applauded him. It’s all great fun. — Brian (@bneil33) August 3, 2019

@davidwarner31 love your spirit and commitment!!! 👍🏻 — Amar (@Amarnath11) August 3, 2019

Warner - 1

English crowd - 0 — Ajaay Sharrma (@DilliKaChora) August 3, 2019

पहले टेस्ट में वॉर्नर और बैंक्रॉफ्ट फॉर्म में नहीं लौट पाए, लेकिन स्मिथ ने पहली पारी में शानदार 144 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। 122 पर 8 विकेट से वह टीम का स्कोर 284 तक ले गए। स्मिथ की इस पारी को देखकर लगा ही नहीं कि वह एक साल टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे हैं। जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तब भी दर्शकों ने उनका मजाक उड़ाया।

बता दें कि कैमरून बैंक्राफ्ट का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बॉल टेंपरिंग कांड के बाद यह पहला मैच है। डेविड वॉर्नर और स्मिथ विश्व कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हार कर बाहर हुआ था, लेकिन वॉर्नर के लिए वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा है। वह सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में 647 रन बनाए।