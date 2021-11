क्रिकेट PAK vs AUS: दो टप्पे में पहुंची मोहम्मद हफीज की गेंद पर डेविड वॉर्नर ने जड़ा जोरदार सिक्स, देखने लायक था कप्तान बाबर आजम का रिएक्शन- VIDEO Published By: Shubham Mishra Fri, 12 Nov 2021 11:56 AM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.