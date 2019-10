शतक के बाद डेविड वॉर्नर ने किया कुछ ऐसा, जीत लिया दिल- VIDEO

Australia vs Sri Lanka: ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर एक बार फिर से खतरनाक फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। रविवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टी-20 में उन्होंने अपना पहला टी-20 शतक 56 गेंदों पर जड़ा। उन्होंने 100 रन बनाए। अपने 33वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक स्पेशल रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए टी-20 में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। उनसे पहले ग्लेन मैक्सवेल (3 शतक), एरोन फिंच (2 शतक) और शेन वॉटसन (1 शतक) इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। अपनी शानदार पारी के बाद वॉर्नर ने कुछ ऐसा किया, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।

दरअसल, डेविड वॉर्नर जब बल्लेबाजी करने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अपने ग्लव्स एक युवा फैन को दे दिए। वॉर्नर से ग्लव्स हासिल करने के बाद इस फैन की रिएक्शन भी देखने लायक था।

क्रिकेट एमयू के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से डेविड वॉर्नर के इस वीडियो को शेयर किया गया है। फैन्स को भी वॉर्नर का यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया है- ये युवा फैन आज के दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। यही डेविड वॉर्नर की क्लास है।

These young fellas won't ever forget their trip to the cricket today. All class from @davidwarner31 👏 #AUSvSL pic.twitter.com/3z57vgwuS9