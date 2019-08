Ashes 2019, ENGvsAUS, 1st Test: इंग्लिश फैन्स ने स्मिथ-वॉर्नर का कुछ यूं उड़ाया मजाक

Ashes 2019 England vs Australia, 1st Test: पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की 144 रन की जांबाज शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन गुरुवार (1 अगस्त) को जबरदस्त वापसी करते हुए अपनी पहली पारी में 284 रन का सम्मानजनक स्कोर बना लिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एशेज टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जा रहा है। एशेज में गेंद से छेड़छाड़ की दोषी तिकड़ी स्मिथ, वॉर्नर और बैंक्राफ्ट पहली बार टेस्ट खेलने उतरे। इस दौरान उन्हें एक बार फिर से हूटिंग का शिकार होना पडा़।

पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच में हुए सैंडपेपर विवाद को दर्शक अब तक नहीं भूले हैं। इस कांड के बाद तीनों पर क्रिकेट खेलने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एक भूचाल आ गया था। जैसी की उम्मीद थी इंग्लिश फैन्स ने इन तीनों का क्रूर स्वागत किया। वे स्टेडियम में लगातार सैंडपेपर लहराते रहे। उनके हाथ में बैनर थे जो बता रहे थे कि केपटाउन में क्या हुआ था।

कैमरून बैंक्राफ्ट और डेविड वॉर्नर पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने इन्हें जल्दी ही पेवेलियन भेज दिया। इनके आउट होने पर भी दर्शकों ने सैंडपेपर लहरा कर इन्हें पवेलियन जाने का इशारा किया। इसके अलावा फैन्स ने स्टीव वॉ के रोते हुए चेहरे के मास्क पहनकर भी हूटिंग कर रहे थे।

Steve Smith is arguably the best test batsman in the world today.



Some series of events.#ENGvsAUS #Ashes #SteveSmith #WorldTestChampionship pic.twitter.com/XFwogxwvDT — R Varshith Kumar (@__rvk__) August 2, 2019

The B & Q hardware store at Birmingham have had to close their doors today as they restock new sandpapers due to the influx of people buying this to take to Edgbaston!!! More of this will happen throughout the next 7 weeks #TheAshes #sandpaper pic.twitter.com/6n5JODdcrF — Clint Stevens (@clintstevens123) August 1, 2019

How they treated you

How you reacted to them #SteveSmith ❣️❣️ pic.twitter.com/3XA50nDS65 — M🇮🇳 (@hindustani_tvtr) August 2, 2019

Crying Steve Smiths in the Hollies.... pic.twitter.com/7Whd97igVZ — Stephan Shemilt (@stephanshemilt) August 1, 2019

"When someone like that gets a fifty and a hundred and then gets booed off the pitch, come on. We’ve got to be better than that". A great of English cricket has had his say on the crowd at Edgbaston https://t.co/DGif2d1XyE #Ashes pic.twitter.com/iTp3jVGLnA — cricket.com.au (@cricketcomau) August 2, 2019

बता दें कि पिछले साल बॉल टेंपरिंग में फंस कर 12 महीने का प्रतिबन्ध झेलने वाले स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की और अपने करियर का 24वां शतक बनाया। स्मिथ ने पीटर सिडल के साथ नौंवें विकेट के लिए 88 रन और नाथन लॉयन के साथ 10वें विकट के लिए 74 रन जोड़े। सिडल ने 44 रन और लॉयन ने नाबाद 12 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने तीन विकेट 35 रन पर और आठ विकेट 122 रन पर गंवा दिए थे लेकिन स्मिथ ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को न केवल पतन से बताया बल्कि टीम को सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचा दिया। स्मिथ ने 219 गेंदों पर 16 चौकों और दो छक्कों की मदद से 144 रन की लाजवाब पारी खेली।