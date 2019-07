धौनी की आर्मी ट्रेनिंग का इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने उडा़या मजाक, फैन्स सुनाई खरी-खोटी

India Tour of West Indies 2019: विश्व कप (ICC World Cup 2019) के बाद से पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) को लेकर क्रिकेट जगत में जमकर चर्चा हो रही है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से ही धौनी के संन्यास को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि धौनी अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। भारत के वेस्टइंडीज दौरे से भी धौनी ने खुद को बाहर कर रखने का फैसला लिया है। धौनी भारतीय आर्मी में ट्रेनिंग के लिए क्रिकेट से दो महीने के रेस्ट पर हैं।

महेंद्र सिंह धौनी ने पहले ही इच्छा जता दी थी कि वह प्रादेशिक आर्मी की पैराशूट रेजीमेंट में ट्रेनिंग लेंगे। इसलिए उन्होंने खुद ही वेस्टइंडीज दौरे पर जाने से इंकार कर दिया है। उनकी जगह क्रिकेट के तीनों प्रारुपों में ऋषभ पंत को जगह दी गई है। धौनी के विंडीज दौरे पर नहीं जाने पर उनके भविष्य को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

खास बात यह है कि महेंद्र सिंह धौनी का संन्यास, आर्मी में ट्रेनिंग और विंडीज दौरे पर नहीं जाना सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। धौनी की आर्मी ट्रेनिंग को लेकर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डेविड लॉयड ने टि्वटर पर एक कमेंट किया है। उनके इस ट्वीट के बाद लॉयड को जमकर ट्रोल किया जा रहा है

दरअसल, स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट ने धौनी की आर्मी ट्रेनिंग और वेस्टइंडीज दौरे से हटने की खबर थी। डेविड लॉयड ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कमेंट में हंसने का इमोजी बनाया। धौनी के फैन्स को डेविड लॉयड का यह रवैया नागवार गुजरा और उन्होंने जमकर ट्रोलिंग की।

धौनी के फैन्स ने लॉयड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका यह कमेंट धौनी के आर्मी में जाने के फैसले का अपमान कर रहे हैं। टि्वटर पर और भी गुस्से की प्रतिक्रिया देखने को मिली। फैन्स ने डेविड लॉयड को इसके लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई।

बता दें कि विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी ने भारतीय सेना से यह अनुरोध किया था कि उन्हें टेरेटोरियल बटालियन आर्मी में पैराशूट रेजीमेंट में दो माह के प्रशिक्षण की अनुमति दी जाए। इस अनुरोध को इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने स्वीकार कर लिया। सेना में मानद कर्नल धौनी को किसी भी सक्रिय ऑपरेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे के पर 3 टी-20, 3 वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने जा रही है। इस दौरे की शुरुआत 3 अगस्त से होगी।