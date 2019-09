IND vs WI: डैरेन ब्रावो के सिर में लगी जसप्रीत बुमराह की बाउंसर, मैच से हुए बाहर

जमैका टेस्‍ट मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह की एक शॉर्ट पिच गेंद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज डैरेन ब्रावो के हेलमेट पर जा लगी और उन्हें चक्कर आने की शिकायत के बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। डैरेन ब्रावो दोबारा मैदान में नहीं आ सके और उनके स्थान पर सब्सीट्यूट जेरमाइन ब्लैकवुड ने बैटिंग की। ब्रावो 51 गेंद पर 23 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। ब्रावो को भी बुमराह की गेंद लगभग वहीं जाकर लगी, जहां आर्चर की गेंद स्टीव स्मिथ को लगी थी।

🚨Concussion Substitute Update🚨#WIvIND Bravo has been ruled out, Jermaine Blackwood will come in as his replacement.#MenInMaroon #ItsOurGame #WTC pic.twitter.com/NvHPJsItHo