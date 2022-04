शाहिद अफरीदी पर निकला दानिश कनेरिया का गुस्सा, कहा- मुझसे जलता था, एक नंबर का झूठा और कैरेक्टरलेस आदमी है वह

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, कनेरिया ने अफरीदी को झूठा और कैरेक्टरलेस आदमी बताया और साथ ही कहा कि वह उनसे जलता था और सबको भड़काता था।

