विराट कोहली को प्रपोज करने वाली इंग्लैंड की क्रिकेटर ने रचा इतिहास

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की विस्फोटक बल्लेबाज डेनियल वैट ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। इंग्लिश खिलाड़ी ने वुमंस क्रिकेट सुपर लीग (WCSL) में साउदर्न वाइपर्स की तरफ से खेलते हुए 60 गेंदों में 110 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस टूर्नामेंट में यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। 2017 में सूजी बेट्स ने 119 रन बनाए थे। डेनियल के इस रिकॉर्ड को आईसीसी ने अपने ऑफीशियल वेबसाइट पर पोस्ट किया।

मैच के बाद डेनियल वैट ने कहा कि यह एक ट्रिकी विकेट था। उन्होंने कहा, ''मैंने और सूजी ने पहले कुछ ओवरों में संघर्ष किया। यह ऐसी विकेट थी, जिसपर आपको खुद को सपोर्ट करना होता है। मैं यही सोच कर विकेट पर आई थी। अब मुझे खुद लग रहा है कि मैं यह सब कैसे कर पाई।''

उन्होंने कहा, ''जब मैं क्रीज पर आई तो मैं कुछ सोच नहीं रही थी बस गेंद को हिट कर रही थी। मैं पिछले 15 महीनों से शतक नहीं बनाया था। शतक बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा।''

⭐ 110 runs

⭐ 60 balls

⭐ 9 fours

⭐ 7 sixes



