डेनियल विटोरी ने बताया, किसके सामने गेंदबाजी करना रहा सबसे मुश्किल

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑल राउंडर डेनियल विटोरी 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट ली हैं और 18 साल लंबे अपने करियर में छह टेस्ट शतकों के साथ 7000 रन बनाए हैं। विटोरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्हें गेंदबाजी करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता था। उनसे यह पूछा गया था कि किस बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाई होती थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर और धाकड़ बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का भी नाम लिया।

न्यूजीलैंड के बेस्ट स्पिनर हाल ही में ईएसपीएन क्रिकइंफो पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। 40 वर्षीय पूर्व गेंदबाज विटोरी ने सवाल जवाब के इस इंटरएक्टिव सेशन में कई दिलचस्प तथ्यों का खुलासा किया।

इसमें उन्होंने राहुल द्रविड़ को नाम सकसे मुश्किल बल्लेबाज के रूप में लिया, जिन्हें गेंदबाजी करना उनके लिए कठिन था। जब उनसे यह पूछा गया कि किस एक खिलाड़ी को वह अपनी टीम में चाहते हैं तो उन्होंने कहा- विराट कोहली।

Which batsman did Dan Vettori fear bowling to? And which cricket star made him nervous when they first met?



Plus, a compliment for @ish_sodhi 🎵 in the latest #25Questions pic.twitter.com/kmoJ93UfOJ