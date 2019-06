धौनी 'बलिदान बैज' वाले गलव्स नहीं पहन पाएंगे, ICC ने ठुकराई BCCI की अपील

महेंद्र सिंह धौनी अब वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में भारतीय सेना के 'बलिदान बैज' के निशान वाले ग्लव्स पहनकर विकेटकीपिंग नहीं कर पाएंगे। अतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अपील ठुकरा दी है। प्रशासकों की समिति (COA) ने आईसीसी से अपील की थी कि वह धौनी को अपने दस्तानों पर सेना के चिन्ह का उपयोग करने दें। लेकिन आईसीसी ने इसे ठुकरा दिया है।

इंग्लैंड एंड वेल्स में चल रहे विश्वकप में हिस्सा ले रही भारतीय विकेटकीपर धौनी के ग्लव्स पर लगे भारतीय सेना के बैज को लेकर वैश्विक संस्था ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद अनावश्यक विवाद पैदा हो गया है।

आईसीसी ने बीसीसीआई से अपील की थी कि वह धौनी से उनके दस्तानों पर बने सेना के बैज को हटाने के लिए कहे। आईसीसी नियम के मुताबिक खिलाड़ियों के कपड़ों या अन्य वस्तुओं पर अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान राजनीति, धर्म या नस्लभेद आदि का संदेश अंकित नहीं होना चाहिए।

ICC has responded to the BCCI to confirm the logo displayed by MS Dhoni in the previous match (India's match against South Africa on June 5) is not permitted to be worn on his wicket-keeping gloves at the ICC Men’s Cricket World Cup 2019. pic.twitter.com/lLygzCzr5r

The regulations for ICC events do not permit any individual message or logo to be displayed on any items of clothing or equipment. In addition to this, the logo also breaches the regulations in relation to what is permitted on wicketkeeper gloves. #MSDHONI https://t.co/22TZNSfYpk