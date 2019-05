VIDEO: टीम इंडिया की तरह 'ब्लू' हुई इंग्लिश टीम, फैन्स ने उड़ाया मजाक

आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) की मेजबान इंग्लैंड ने बुधवार को टूर्नामेंट के लिए अपनी जर्सी का अनावरण जोर-शोर से किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आते ही प्रशंसकों ने न सिर्फ इसे भारतीय टीम की जर्सी जैसा बताया। दरअसल, इंग्लैंड ने आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपनी जर्सी वर्ष 1992 के विश्वकप से प्रेरणा लेकर तैयार की है, यह आखिरी मौका था जब इंग्लिश टीम ने विश्वकप के फाइनल में जगह बनाई थी।

यह दिलचस्प है कि क्रिकेट के जन्मदाता कहे जाने वाले इंग्लैंड ने इस खेल के इतिहास में कभी भी वनडे विश्वकप नहीं जीता है। हालांकि 30 मई से उसकी मेजबानी में होने जा रहे आईसीसी टूर्नामेंट में वह खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टि्वटर पर अपने खिलाड़ियों की विश्वकप की नई जर्सी में तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, “विश्वकप की जर्सी, आपको कैसी लगी।” ईसीबी के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई, जिसमें अधिकतर प्रशंसकों ने इंग्लिश टीम की जर्सी को भारतीय टीम की जर्सी जैसा बताया। कई प्रशंसकों ने लिखा,“ भारत और इंग्लैंड के मैच विश्वकप में दुविधा पैदा करने वाले होंगे।”

इंग्लैंड की विश्वकप जर्सी सादे नीले रंग की है, जिसमें गहरे नीले रंग का कॉलर है। यह टीम इंडिया की जर्सी के समान रंग वाली है, जिसे उसकी जर्सी के रंग के कारण 'टीम ब्लू्' भी कहा जाता है। इस पुराने स्टाइल वाली रेट्रो जर्सी को उत्साहित करने वाली प्रतिक्रियाएं नहीं मिलीं और कुछ प्रशंसकों ने इसकी तुलना नीले रंग की बोरियों तक से कर दी।

Ind vs eng match would be confusing — F.R.I.E.N.D.S fan forever (@JoeyNChandlerr) May 21, 2019

Looks more like an India kit than an England one — Rich (@RichJBlake) May 21, 2019

Why is our kit light blue? Red and white are our colours no? — Sam Eastwood (@fishingthronker) May 21, 2019

Looks like India's kit. Bizarre — Andrew Wilson (@Mr_Wilson) May 21, 2019

हालांकि, इस बीच पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इसे सुंदर बताते हुए किट की तारीफ की। लेकिन अधिकतर प्रशंसकों को यह जर्सी पसंद नहीं आई है। ईसीबी ने एक दिन पूर्व ही अपनी 15 सदस्यीय विश्वकप टीम की घोषणा की थी जिसकी कप्तानी इयोन मोर्गन संभालेंगे।

इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में हुए 2015 विश्वकप के पहले ही राउंड में बाहर होना पड़ा था जिसके तुरंत बाद एलेस्टेयर कुक को बाहर कर इयोन मोर्गन को कप्तान बनाया गया था। हालांकि इस बार इंग्लैंड दुनिया की नंबर एक वनडे टीम के तौर पर विश्वकप में उतर रही है और अपनी जमीन पर अपने पहले खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।