MS Dhoni ने जडेजा को दी सलाह- यह जरूरी नहीं कप्तान के रूप में आपको थाली में परोस कर सब कुछ दिया जाएगा और...

धोनी ने आईपीएल 2022 सीजन के शुरू होने से पहले ही जडेजा को सीएसके की कप्तानी सौंप दी थी। लेकिन जडेजा की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन खराब रहा और उसे 8 में से छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि

Mon, 02 May 2022 05:48 AM

Ezaz Ahmad लाइव हिन्दुस्तान टीम,पुणे Mon, 02 May 2022 05:48 AM

इस खबर को सुनें