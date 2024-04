चेन्नई सुपर किंग्स के नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 35 बार 200 प्लस स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी

ऐप पर पढ़ें

Most 200 Plus totals in T20 cricket : चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 212 रन बनाए हैं। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 35वीं बार टी20 क्रिकेट में 200 प्लस स्कोर बनाया। सीएसके ने समरसेट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 34 बार ये कारनामा किया था।

चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 98 रनों की बदौलत 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई। टी20 क्रिकेट में चेन्नई ने 35 बार 200 प्लस का स्कोर बनाया। दूसरे नंबर पर समरसेट है, तीसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम है। भारत ने 32 बार टी20 क्रिकेट में 200 प्लस स्कोर बनाया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 31 बार ये कारनामा किया है, जबकि यार्कशायर ने 29 और सरे ने 28 बार ये उपलब्धि हासिल की है।

मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 19 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया। अजिंक्य रहाणे 12 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डेरिल मिचेल और ऋतुराज के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी हुई। मिचेल 32 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आखिरी ओवर में आउट हुए। उन्होंने 54 गेंद में 10 चौके और तीन छक्के की मदद से 98 रन बनाए। शिवम दुबे 20 गेंद में 39 रन बनाकर नाबाद रहे। एमएस धोनी ने भी नाबाद 5 रन बनाए। उन्होंने दो गेंद का सामना किया।

टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक 200+ का स्कोर

35 - चेन्नई सुपर किंग्स

34 - समरसेट

32 - भारत

31 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

29 - यॉर्कशायर

28 - सरे