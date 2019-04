विराट कोहली ने अब लिया है #10YearChallenge, देखिए- स्पेशल PIC

ऐसा लगता है कि डेल स्टेन ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में आकर मानो उसे नया जीवन दे दिया है। खासतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में उनकी गेंदबाजी शानदार रही। स्टेन ने शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई के दो बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इस मैच में आरसीबी को एक रन से रोमांचक जीत मिली। इस सीजन में विराट कोहली की टीम 8 मैचों में से 7 मैच हार चुकी थी।

इसके बाद नाथन कूल्टर नाइल की जगह डेल स्टेन को टीम में शामिल किया गया। नाइल को चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। डेल स्टेन के टीम में शामिल होने के बाद आरसीबी ने दो लगातार मैच जीते। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए। पार्थिव पटेल ने अर्द्धशतक बनाया। अंत में इस रोमांचक मैच में आरसीबी को एक रन से जीत मिली।

डेल स्टेन आरसीबी की तरफ से अंतिम बार 2009 में खेले थे। 2017-2018 में चोट की वजह से उन्हें नीलामी में नहीं खरीदा गया था। 2016 में वह गुजरात लॉयन्स की टीम में थे। जब स्टेन आरसीबी की तरफ से 2009 में खेले तब विराट कोहली काफी युवा थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अनिल कुंबले की कप्तानी में आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे।

विराट कोहली को अब वह दिन याद आ गए हैं, जब स्टेन ने शेन वॉटसन को पहले पांचवीं गेंद पर आउट कर दिया था। इसके अगली गेंद पर उन्होंने सुरेश रैना की गिल्लियां उड़ा दी थीं। आरसीबी ने चेन्नई का स्कोर 5 विकेट पर 83 रन कर दिया था। चेन्नई को अंतिम गेंद पर दो रन चाहिए थे, लेकिन मैच टाई हो गया था। विराट कोहली ने इस मौके पर स्टेन के साथ 10 साल पुरानी अपनी फोटो शेयर की और कैप्शन दिया- मेरी पसंदीदा... #10YearChallenge

विराट कोहली ने चेन्नई से पिछला मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हमने पिछले चार में से तीन मैच जीते हैं। बेहद खुशी हो रही है। लंबे समय बाद डेल स्टेन के साथ खेलकर। 2010 में अलग होने के बाद मुझे नहीं लगता था कि हम दोनों दोबारा साथ खेल पाएंगे।''

