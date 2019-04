CSKvsMI: धौनी की जगह अंबाती रायडू ने संभाली कीपिंग, लोगों ने फिर छेड़ा 3D का किस्सा

मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को मौजूदा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को 46 रनों से हरा दिया। यह चेन्नई की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण में अपने घर एम. ए. चिदम्बरम स्टेडियम में इस सीजन की पहली हार है। मुंबई ने चेन्नई के सामने 156 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन अपने नियमित कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के बिना उतरी चेन्नई 17.4 ओवरों में 109 रनों पर ही ढेर हो गई। यह चेन्नई की इस सीजन में अपने घर में पहली हार है। इससे पहले उसने अपने घर में पांच मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। इस मैच में चेन्नई के खिलाड़ी अंबाती रायडू को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर रायडू के वर्ल्ड कप को लेकर 3D ग्लास वाले ट्वीट को लेकर भी जमकर मजाक बनाया गया।

इस मैच में क्रुणाल पांड्या ने अंबाती रायडू को खाता नहीं खोलने दिया। वहीं, धौनी की गैरमौजूदगी में अंबाती रायडू ने विकेटकीपिंग की कमान भी संभाली। आकाश चोपड़ा ने रायडू के विकेटकीपिंग करने को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रायडू को फैन्स ट्रोल करने लगे।

बता दें कि वर्ल्ड कर के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर का चयन किया गया है। एमएसके प्रसाद ने विजय शंकर को चुनते हुए कहा था कि वह थ्री डाइमेंशनल खिलाड़ी हैं और इसी वजह से उन्हें चुना गया है। उन्होंने कहा था, “चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, हमने काफी खिलाड़ियों को नंबर चार पर आजमाने की। हमने रायुडू को कुछ और मौके दिए। विजय शंकर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में बेहतरीन हैं और वह थ्री डाइमेंशनल खिलाड़ी हैं। हम उनसे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाने को देख रहे हैं।”

अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा- “रायडू ने धौनी की अनुपस्थिति में कीपिंग कर रहे हैं, उनके खेल में एक और डाइमेंशन जोड़ा है।”

Rayudu has donned the gloves in the absence of Dhoni....added another Dimension to his game. 😇 #CSKvMI #IPL — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 26, 2019

इसके बाद फैन्स ने भी अंबाती रायडू और एमएसके प्रसाद को जमकर ट्रोल किया।

Rayudu showing his 3D values. Out for a three ball duck. — Ravinder Singh (@ravirana0448) April 26, 2019

and dropped a chance of getting batsman out even after taking a catch.. a unique dimension 😂 — Ankit Kumar (@Imankit0308) April 26, 2019

He is banned from bowling so 3D not possible😂 — KARTHI SRINI (@karthisrini05) April 26, 2019

Rayudu showing his 3D values. Out for a three ball duck. 😇 — Hitesh Borana (@HiteshBorana687) April 26, 2019

Ambati rayudu is showing his 3D effect as well Batting, Fielding, now keeping ICC has banned his bowling unless he have 4D effect Take that MSK #CSKvMI — Ankit Pandey (@Cricket_Ankit) April 26, 2019

Ambati Rayudu 🕶️ keeping wickets.



Damn, this guy is also 3-dimensional da MSK Prasad! #CSKvMI — CSK GauthaM 💛 (@GauthalVl) April 26, 2019

बता दें कि वर्ल्ड कप में सलेक्शन नहीं होने पर अंबाती रायडू ने सलेक्टर्स को ट्रोल करते हुए एक ट्वीट किया था। रायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा था- "वर्ल्ड कप देखने के लिए अभी-अभी 3-डी ग्लास ऑर्डर किए हैं।"

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋.. — Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) April 16, 2019

चेन्नई को अपने कप्तान महेंद्र सिंह की कमी निश्चित तौर पर खली। मध्यक्रम में टीम के पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो टीम को संभाल सके। यह चेन्नई का अपने घर में आईपीएल का सबसे कम स्कोर भी है। यह इस सीजन में इन दोनों टीमों का दूसरा मैच था और दोनों में मुंबई जीत हासिल करने में सफल रही है।