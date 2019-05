VIDEO: सैम कुरेन की शानदार यॉर्कर के सामने डु प्लेसिस ने टेके घुटने

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर फाफ डु प्लेसिस का सफर मिला-जुला रहा। मोहाली में खेले गए ग्रुप चरण के आखिरी मैच में डु प्लेसिस ने शानदार 96 रनों की पारी खेली। हालांकि, ओपनर लोकेश राहुल की 71 रन की विस्फोटक पारी के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने चोटी पर चल रही टीम चेन्नई सुपरकिंग्स को रविवार को 6 विकेट से हराकर आईपीएल में अपना सफर जीत के साथ समाप्त किया।

किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने घरेलू मैदान पर हो रहे मैच में टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। पंजाब के लिए अहम मुकाबले में सैम कुरेन ने चार ओवरों में 35 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट लिए। इनमें एक विकेट फाफ डु प्लेसिस का भी था।

चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी डु प्लेसिस और शेन वॉटसन ने पहले विकेट के लिए 30 रन जोड़े, लेकिन कुरेन ने पावरप्ले में वॉटसन को मात्र 7 रन पर बोल्ड कर पहला विकेट पंजाब को दिला दिया। इसके बाद डु प्लेसिस ने रैना के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 120 रन की जबरदस्त शतकीय साझेदारी की। रैना ने 38 गेंदों की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाकर 53 रन की अहम अर्धशतकीय पारी खेली।

13वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन के ओवर में डु प्लेसिस ने अपने 50 रन पूरे किए। हालांकि वह शतक से चूक गये। उन्होंने 55 गेंदों में 10 चौके और चार छक्के जड़े और 96 रन बनाए। कुरेन ने 19वें ओवर में यॉर्कर से प्लेसिस को भी शतक से चार रन दूर बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। डु प्लेसिस ने कुरेन की गेंद पर छक्का मारा लेकिन अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए।

सैम कुरेन का यॉर्कर इतना सटीक था कि डु प्लेसिस पिच पर ही गिर पडे़। इस गेंद पर डु प्लेसिस बचने के लिए घुटने के बल गिरे, लेकिन फिर भी अपना विकेट नहीं बचा पाए। सैम की यह गेंद डु प्लेसिस के पैड पर लगकर विकेट में जा टकराई और वो बोल्ड हो गए। यह बेहद शानदार गेंद थी।

