IPL में ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने सुरेश रैना 

चेन्नई सुपर किंग्स के 'चिन्ना थाला' सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में दो टीमों के खिलाफ 800 रन बनाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डंस पर रविवार (14 अप्रैल) को सुरेश रैना ने यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपना 36वां अर्द्धशतक लगाया। अब रैना कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 800 से अधिक रन बना चुके हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने 161 रनों का पीछा करते हुए पावर प्ले में ही अपने दोनों ओपनर खो दिए। इसके बाद अंबाती रायडू और केदार जाधव भी अगले चार ओवरों में आउट हो गए। टीम की सारी उम्मीद महेंद्र सिंह और सुरेश रैना पर टिकी थी। सुरेश रैना ने 42 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने सात चौके और एक छक्का लगाया।

रवींद्र जडेजा ने भी 17 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली। सुरेश रैना की 58 रन की पारी के साथ ही उन्होंने कोलकाता के खिलाफ 818 रन बना लिए। यह दूसरी टीम है, जिसके खिलाफ रैना ने 800 से अधिक रन बनाए हैं। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ 803 रन बना चुके हैं। उनके 818 रन किसी भी टीम के खिलाफ बनाए गए, सबसे अधिक रन हैं। सुरेश रैना के अलावा केवल विराट कोहली ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो 800 रन के क्लब में शामिल हैं।

सुरेश रैना- कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ 818 रन

सुरेश रैना- मुंबई इंडियंस के खिलाफ 803 रन

विराट कोहली- दिल्ली के खिलाफ 802 रन

क्रिस गेल- पंजाब के खिलाफ 797 रन

डेविड वॉर्नर- कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 762 रन

सुरेश रैना- किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 761 रन

बता दें कि इमरान ताहिर (27-4) के बाद सुरेश रैना (नाबाद 58) के अर्धशतक की मदद से मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए आईपीएल मैच में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हरा दिया। चेन्नई की आठ मैचों में यह सातवीं जीत है और वह 14 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर कायम है। वहीं,कोलकाता को आठ मैचों में चौथी हार का सामना करना पड़ा है और वह आठ अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। कोलकाता की यह लगातार तीसरी हार है।



