जडेजा ने एक हाथ से रोका रसेल का दमदार 'छक्का', VIDEO देख खुली रह जाएंगी आंखें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का 23वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों और फील्डरों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। कोलकाता 20 ओवरों में चेन्नई के खिलाफ नौ विकेट के नुकसान पर 108 रन ही बना सकी और इसमें अकेले रसेल का योगदान नाबाद 50 रनों का रहा। मैच के दौरान रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर शानदार फील्डिंग का नमूना पेश किया।

कोलकाता के स्टार बल्लेबाज आंद्रे रसेल एक गेंद को छक्के लिए मारा। गेंद की गति और दिशा को देखते हुए यह निश्चित रूप से छक्का कहा जा सकता था, लेकिन डायनामिक फील्डर रवींद्र जडेजा की करिश्माई फील्डिंग ने उछलते हुए गेंद को एक हाथ से अंदर धकेल दिया।

पारी के 14वें ओवर में यह वाकया हुआ। ऑफ साइड के बाहर जाती एक गेंद को रसेल ने हवा में खेला था, लेकिन मिड विकेट पर खड़े जडेजा रोप से कुछ ही कदम दूर थे। वह गेंद को अपने सिर के ऊपर से जाते हुए देख रहे थे। तभी उन्होंने उछलते हुए बाएं हाथ से गेंद को अंदर फेंक दिया और पांच रन अपनी टीम के लिए बचाए।

You CANNOT miss this one - Sprinting Jaddu saves a SIX 😮😮😮



