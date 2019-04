CSKvsKKR: जडेजा ने अपने ही साथी रैना का लपका 'कैच', देखें- VIDEO

तेज गेंदबाज दीपक चाहर (20 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी और स्पिनरों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत गत चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाईटराइडर्स को आईपीएल-12 के मुकाबले में मंगलवार को 20 ओवर में नौ विकेट पर 108 रन के मामूली स्कोर पर रोक दिया। इस मैच में चेन्नई की फील्डिंग भी शानदार रही। सबसे बेहतरीन फील्डिंग मैच के दौरान रवींद्र जडेजा की रही। जडेजा की फील्डिंग इतनी शानदार रही कि उन्होंने अपनी टीम की बल्लेबाजी के दौरान सुरेश रैना का 'कैच' भी लपक लिया।

दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी के दौरान 2.3 ओवर में सुरेश रैना एक शानदार शॉट खेला। गेंद बाउंड्री पार पहुंची। डगआउट में साथी खिलाड़ियों के साथ बैठे रवींद्र जडेजा ने इस गेंद को भी कैच कर लिया। इस दौरान सुनील नरेन गेंदबाजी कर रहे थे।

इंडियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल टि्वटर पेज से इस मजेदार वीडियो को शेयर किया गया है।

Jadeja catches one outside the boundary ropes. There is no stopping this fella today 😅😅



Full video here ▶️▶️https://t.co/pxq2Ss1ke6 #CSKvKKR