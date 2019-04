LIVE CSKvsKKR: चेन्नई की बेहतरीन गेंदबाजी, कोलकाता के 3 विकेट गिरे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण में मंगलवार को एम.ए. चिदम्बरम स्टेड़ियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चेन्नई और कोलकाता दोनों टीमों को अपने-अपने पिछले मैचों में जीत मिली थी। चेन्नई ने किंग्स इलेवन पंजाब को मात दी थी तो वहीं कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। दोनों टीमें ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। कोलकाता इस समय अंकतालिका में पहले स्थान पर हैं। चेन्नई की कोशिश कोलकाता से पहला स्थान छीनने की होगी।

CKS vs KKR मैच का लाइव अपडेटः

8.12 PM: इस मैदान पर चेन्नई को आखिरी हार 8 मई 2015 को मुंबई इंडियंस के हाथों मिली थी। तब मुंबई ने उसे 6 विकेट से हराया था। उसके बाद से वह यहां 5 मैच खेल चुकी है और सभी को जीतने में सफल रही है।

8.10 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन है। नितीश राणा 0 और रोबिन उथप्पा 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.09 PM: चेन्नई ने कोलकाता को दूसरा झटका दिया। हरभजन सिंह की गेंद पर दीपक चाहर ने सुनील नरेन का कैच लपका। नरेन 6 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज नितीश राणा आए हैं।

8.06 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन है।

8.05 PM: चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार शुरुआत की। मैच की छठी गेंद पर दीपक चाहर ने क्रिस लिन को बिना खाता खोले पवेलियन लौटाया। नए बललेबाज रोबिन उथप्पा आए हैं।

8.03 PM: आईपीएल में दोनों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 21 मैच खेले हैं। इनमें से चेन्नई ने 12 और कोलकाता ने 8 जीते हैं। एक मुकाबला रद्द हो गया था।

8.00 PM: खेल शुरू। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से क्रिस लिन और सुनील नरेन बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी आक्रमण का आगाज दीपक चाहर ने किया है।



7.55 PM: आईपीएल के इस सीजन में दोनों टीमें 5-5 मैच खेलकर 4-4 मुकाबले जीत चुकी हैं।लेकिन नेट रनरेट के आधार पर कोलकाता की टीम अंक तालिका में टॉप पर है।

7.50 PM: चेन्नई और कोलकाता के बीच हुए पिछले 5 मैच में से चेन्नई सुपर किंग्स 3 को जीतने में सफल रही है।

7.45 PM: चेन्नई सुपरकिंग्स एमए चिदंबरम स्टेडियम पर पिछले 5 मैचों से एक भी नहीं हारी है।

7.40 PM: चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग XI- अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धौनी (कप्तान और विकेटकीपर), केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, दीपक चाहर, स्कॉट कुगलेजन, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर, फाफ डु प्लेसिस।

7.35 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI- दिनेश कार्तिक (कप्तान), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, हैरी गर्नले, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, नितीश राणा, शुभमन गिल, प्रसिद्ध कृष्णा।

7.30 PM: चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

7.28 PM: मैच से पहले धौनी ने गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाया।

7.25 PM: चेन्नई और कोलकाता के मुकाबले के लिए एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम तैयार।

7.20 PM: चेन्नई सुपरकिंग्स ने मैच पहले यह वीडियो शेयर किया है।

The last time this encounter happened at the #AnbuDen, many a fingernails were lost! Only time will tell to-knight's scenario! #WhistlePodu #Yellove #CSKvKKR 🦁💛 pic.twitter.com/mqsgl3HKIw — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 9, 2019

7.15 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच से पहले तैयारी का एक वीडियो शेयर किया।