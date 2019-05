VIDEO: इमरान ताहिर के विकेट सेलिब्रेशन का धौनी ने यूं उड़ाया 'मजाक'

चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को अपने घर एमए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में दिल्ली कैपिटल्स को 80 रनों से मात दे एक बार फिर आठ टीमों की तालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया। चेन्नई की इस जीत के हीरो सुरेश रैना (59), लेग स्पिनर इमरान ताहिर (12-4) और कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (नाबाद 44) रहे। रैना और धौनी की पारियों के दम पर चेन्नई ने बेहद धीमी शुरुआत से बाहर निकलते हुए 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए थे और फिर ताहिर की अगुआई में चेन्नई ने दिल्ली को 16.2 ओवरों में 99 रनों पर ढेर कर दिया।

मैच जीतने के बाद महेंद्र सिंह धौनी ने इमरान ताहिर के विकेट सेलिब्रेशन का मजाक उड़ाया। इमरान ताहिर के विकेट सेलिब्रेशन पर बात करते हुए धौनी ने कहा कि वह और शेन वॉटसन इंतजार कर रहे थे कि ताहिर अपना सेलिब्रेशन मनाकर वापस अपनी जगह पर आ जाए और फिर हम उन्हें बधाई दे सकें।

दरअसल, विकेट लेने के बाद इमरान ताहिर का जश्न काफी जोशीला होता है। वो मैदान में काफी दूर भाग कर विकेट लेने का सेलिब्रेशन करते हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स में इमरान ताहिर प्रशक्ति एक्‍सप्रेस के नाम से जाना जाता है।

When Imran Tahir celebrates his wicket, Watson and I wait for him to return to his position and then congratulate 😅😅 - MS Dhoni pic.twitter.com/whVQ3lOBfA