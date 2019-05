VIDEO: पापा धौनी ने जड़ा चौका, लाड़ली जीवा का ऐसा था रिएक्शन

IPL2019,Qualifier 2 CSKvsDC: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के इस सीजन के दूसरे क्वॉलिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से मात देकर चेन्नई सुपर किंग्स 8वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। यह चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल में 100वीं जीता है। अब 12 मई को आईपीएल 2019 के फाइनल में चेन्नई का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होगा।

चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमें तीन-तीन बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इन दोनों टीमों में से कौन-सी टीम चौथी बार यह खिताब जीतकर इतिहास रच पाती है।

दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्वॉलिफायर 2 में एक बार फिर से महेंद्र सिंह धौनी ने सबका दिल जीत लिया। धौनी ने मैच के दौरान एक चौका जड़ा। धौनी के इस फिनिशिंग चौके से पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। धौनी को चीयर करने वालों में उनकी बेटी जीवा भी शामिल थी।

जीवा भी अपने पापा को चीयर कर रही थी। जैसे ही धौनी ने चौका जड़ा, जीवा ने भी ताली बजाकर अपने पापा को चीयर किया। जीवा के साथ साक्षी धौनी भी मौजूद थीं।

#IPL2019 Cutest Visual of #CSKvDC qualifiers. Papa Dhoni hit a boundry nd daughter Ziva claps nd cheers for him. @ChennaiIPL through to d finals. Its Mumbai Vs Chennai in d finals #dhoni pic.twitter.com/5gcP5sOuz0