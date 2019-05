VIDEO: मैच से पहले मजाकिया हुए धौनी, कह दी ये बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वापस लौट आए हैं। वह पिछला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुखार के कारण नहीं खेल पाए थे। आईपीएल के इस सीजन में यह दूसरा मौका था, जब धौनी मैच नहीं खेले थे। इससे पहले वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेला था। तब कमर में अकड़न की वजह से धौनी ने आराम लिया था और मैच नहीं खेले थे।

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में टॉस के समय महेंद्र सिंह धौनी ने कहा, बादलों की वजह से आज के मैच में कम ड्यू होगी। जब आप बेपनाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल लेते हैं तो फिटनेस की दिक्कत आती ही है। आप हमेशा फिट से थोड़ा सा कम होते हैं।''

टॉस हारने वाले धौनी ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं। धौनी से जब उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया तो धौनी ने मजाक करते हुए कहा कि उनका बुखार विपक्षी टीम के लिए चिंता की बात हो सकती थी। क्योंकि मुझे उस समय खांसी आ रही थी और मैं यह विपक्षी टीम पर ही कर रहा था।

दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। चेन्नई की टीम में धौनी के साथ साथ फाफ डुप्लेसिस और रविंद्र जडेजा की भी प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई। ध्रुव शुक्ल, मिशेल सेंटनर और मुरली विजय को बाहर बैठना पड़ा।

Light-hearted conversations at it's very best when @msdhoni is 🗣️🗣️ pic.twitter.com/QiDCeljhF8