VIDEO: दिल्ली के खिलाड़ियों के साथ यूं मस्ती करते नजर आए धौनी

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-2019) में एमए. चिदम्बरम स्टेडियम में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली की टीम आठ टीमों की तालिका में पहले स्थान पर है तो वहीं चेन्नई दूसरे स्थान पर है। दिल्ली अपने पहले स्थान को बनाए रखना चाहेगी और चेन्नई शीर्ष स्थान पर वापसी की राह देख रही है।

मैच से पहले मैदान पर दिल्ली के खिलाड़ियों के साथ धौनी को मस्ती के मूड में देखा गया। जहां ऋषभ पंत और पृथ्वी धौनी से पहले कुछ टिप्स लेते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही वह पंत, शॉ और शिखर धवन के साथ हंसी-मजाक करते हुए भी दिखाई दिए।

धौनी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जा रहे ऋषभ पंत आईपीएल के इस सीजन में कई बड़ी पारियां खेल चुके हैं। दूसरी तरफ धोनी चेन्नई की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

बता दें कि धौनी मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछला मैच स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं खेल पाए थे। उस मैच में मुंबई इंडियंस 46 रन से इकतरफा मैच जीत गई थी।

