एक ही जगह थे वॉटसन-डुप्लेसिस, फिर भी DC नहीं कर पाई रनआउट, देखें- मजेदार VIDEO

IPL2019,Qualifier 2 CSKvsDC: चेन्नई सुपर किंग्स ने ओपनर फाफ डु प्लेसिस और शेन वॉटसन की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से मात दी। चेन्नई ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के क्वॉलिफायर 2 में दिल्ली को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह बनाई। इस मैच में वॉटसन और डु प्लेसिस दोनों ने ही अर्द्धशतक जड़े। अब चेन्नई का मुकाबला 12 मई को फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा।

इस मैच के दौरान शुरुआत में ही शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसिस के बीच कुछ गलतफहमी हुई। इस गलतफहमी की वजह से ये खिलाड़ी रन आउट हो सकते थे। हालांकि, यह काफी मजेदार नजारा भी था। आईपीएल ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से इस मजेदार गलती का एक वीडियो भी शेयर किया है।

मैच में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब दिल्ली के गेंदबाज अक्षर पटेल ने नॉन स्ट्राइकर ऐंड पर गेंद फेंकी, कॉलिन मुनरो ने गेंद पकड़ी और स्टंप को हिट करने की बजाय उसे विकेटकीपर की तरफ फेंक दिया।

ऋषभ पंत ने डाइव मारते हुए गेंद को पकड़ा और ट्रेंट बोल्ट की तरफ फेंकी। वह भी गेंद को नहीं पकड़ पाए। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के फाफ डु प्लेसिस और शेन वॉटसन दोनों ही एक ही तरफ भाग रहे थे।

वॉटसन और डु प्लेसिस एक वक्त पर खड़े होकर दिल्ली के गेंदबाजों का यह ड्रामा देख रहे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की किस्मत अच्छी थी कि वे रनआउट होने से बच गए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों के बीच इतना कंफ्यूजन था कि वह रन आउट नहीं कर पाए। इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने चेन्नई की जीत की स्क्रिप्ट लिख दी।

आईपीएल के आफिशियल हैंडल ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट किया है। इसमें लिखा है- पहले ओवर में पैदा हुआ कन्फ्यूजन। इस घटना के बाद दोनों बल्लेबाजों ने इस पर स्माइल दी।

WATCH: The 1st over confusion galore 🤔🤔



Full video here 📹📹https://t.co/g4EtxfzHj1 #CSKvDC pic.twitter.com/nWEdZkJ0a1