VIDEO: एक बार फिर से DRS के 'किंग' बने महेंद्र सिंह धौनी

IPL2019,Qualifier 2 CSKvsDC: चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे क्वॉलियर मैच में सीएसके ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में दिल्ली को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 8वीं बार फाइनल का टिकट हासिल किया। चेन्नई ने इससे पहले 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2018 के फाइनल में जगह बनाई थी। अब फाइनल में 12 मई को चेन्नई का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होगी।

इस मैच एक बार फिर से धौनी रिव्यू सिस्टम (डिसीजन रिव्यू) का मजेदार नजारा देखने को मिला। एक बार से धौनी का रिव्यू सिस्टम सही साबित हुआ और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा।

दीपक चाहर की एक गेंद पृथ्वी शा के पैड पर लगी। चाहर ने अपील की। अंपायर के अपील ठुकरा देने के बाद चाहर और धौनी के बीच कुछ पल बातचीत हुई। इसके बाद धौनी ने रिव्यू का इशारा कर दिया। रिप्ले में पृथ्वी शॉ साफ आउट दिखाई दिए। उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।

धौनी के रिव्यू सिस्टम ने एक बार फिर सही फैसला लिया। बता दें कि धौनी के 86 प्रतिशत रिव्यू सही साबित होते हैं।

