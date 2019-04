मैच से पहले इस नए दोस्त के साथ खेलते दिखे धौनी, VIDEO जीत लेगा दिल

मौजूदा विजेता चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इस 12वें संस्करण में शानदार फॉर्म में है। उसे अभी तक सिर्फ एक हार मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली है। बाकी उसने सभी मैच अपने कब्जे में किए हैं, लेकिन मंगलवार को उसका सामना ऐसी टीम से जिसके पास वो खिलाड़ी है जो कहीं से भी मैच पलट सकता है। मैच से पहले चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी अपने एक नए दोस्त के साथ खेलते हुए नजर आए

चेन्नई एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में दो बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। कोलकाता इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराने के बाद आ रही है लेकिन चेन्नई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता को वो मैच जरूर याद होगा जहां आंद्रे रसेल ने बेंगलोर के हाथों से जीत बाजी छीन ली थी। रसेल कोलकाता की ताकत बन गए हैं। उनके दम पर टीम इस आत्मविश्वास में रहती है कि अगर वो हैं तो मैच जीत सकते हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में धौनी एक डॉग के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चेन्नई के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का वीडियो भी है।

