ड्वेन ब्रावो ने बताया क्या है 'चैंपियन ड्रिंक', VIDEO में किया खुलासा 

चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) ड्वेन ब्रावो की सेवाएं लगभग दो सप्ताह तक नहीं ले पाएंगी। टीम के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने बताया था कि ब्रावो हेमस्ट्रिंग की वजह से दो सप्ताह तक नहीं खेल पाएंगे। त्रिनिडाड के इस क्रिकेटर को बुधवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ चोट लग गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स यह मैच भी हार गया था।

ड्वेन ब्रावो डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के एक अहम खिलाड़ी हैं। फिलहाल ब्रावो रिहेबिलेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल टि्वटर पेज से ब्रावो का एक मजेदार वीडियो शेयर किया गया है।

इस वीडियो में ब्रावोअपना पसंदीदा ड्रिंक बना रहे हैं। वीडियो में ब्रावो के हाथ में एक प्लेट नूडल्स और मिल्क का ग्लास है। इस वीडियो में ब्रावो 'चैंपियनंस ड्रिंक' के बारे में बता रहे हैं।

Hakka for the #yellove makka and Champion introduces his favourite drink! @russcsk @DJBravo47 #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/tDXi81s0SY