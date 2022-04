CSK vs SRH: लगातार चौथी हार झेलने पर रविंद्र जडेजा का आया बयान, बोले- हमने कोशिश की मेहनत करनी होगी

चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा का मानना है कि उनकी टीम मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 09 Apr 2022 08:24 PM

