क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने किया कंफर्म, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होगी एबी डिविलियर्स की वापसी

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को घोषणा कर दी है कि उनके धुआंधार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। बोर्ड के मुताबिक, डिविलियर्स ने साफ कर दिया है कि संन्यास लेने का उनका फैसला हमेशा के लिए है। यह बयान कथित तौर पर सीएसए के आगामी वेस्टइंडीज दौरे की टीम की घोषणा के बाद दिया गया। इस बयान में हालांकि डिविलियर्स के संन्यास से अधिक तरजीह कैरेबियाई सरजमीं पर दो टेस्ट और पांच टी-20 की टीम को दी गई।

इंग्लैंड दौरे के लिए 19 की जगह 24 मई को क्वारंटाइन होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और हेड कोच रवि शास्त्री, जानें वजह

AB de Villiers finalises international retirement.



Discussions with AB de Villiers have concluded with the batsman deciding once and for all, that his retirement will remain final. pic.twitter.com/D3UDmaDAS2