इस खिलाड़ी ने चीता के साथ शेयर की फोटो, लोग बोले-प्रैक्टिस करलो वरना...

भारत क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर है और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैच भारत हार चुका है। अब आखिरी टेस्ट जोहानिसबर्ग में 24 जनवरी को खेला जाना है। लेकिन इस मैच से पहले भारतीय टीम कोच रवि शास्त्री के साथ 19 जनवरी को सफारी के लिए निकली, जहां सभी खिलाड़ियों ने जमकर एंजॉय किया।

इस दौरान केएल राहुल ने चीता के साथ अपनी एक फोटो क्लिक की और उसे ट्विटर पर शेयर किया। लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि उनकी ये फोटो फैन्स को पसंद नहीं आएगी और उन्हें इसके लिए ट्रोल किया जाएगा।

दरअसल, केएल राहुल ने चीता के साथ अपनी फोटो शेयर की और लिखा, शेर और चीता साथ में चिल कर रहे हैं। उनकी इस फोटो पर तुरंत गुस्साए फैन्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया।

Just a Lion and a Cheetah chilling. 😇 #wildthings #mykindaevening pic.twitter.com/knR7Dyd7yD

Never seen tendulkar..dravid..kumble..ganguly..doing such things..