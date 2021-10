Hello & welcome from Abu Dhabi for Match 4⃣7⃣ of the #VIVOIPL. 👋@IamSanjuSamson's @rajasthanroyals take on the @msdhoni-led @ChennaiIPL. 👏 👏 #RRvCSK



Which team will come out on top tonight? 🤔 🤔 pic.twitter.com/yjC1fNKKM9