क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने नई T20 लीग का किया ऐलान, 6 टीमें लेंगी टूर्नामेंट में हिस्सा

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने शुक्रवार को ब्रॉडकास्टर सुपरस्पोर्ट के साथ मिलकर एक नए घरेलू टी20 टूर्नामेंट की घोषणा की। उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण जनवरी 2023 में खेला जाएगा।

इस खबर को सुनें