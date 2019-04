World Cup 2019: वर्ल्ड कप में इस रेट्रो लुक में नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 30 मई से इंग्लैंड एंड वेल्स में आयोजित होने वाले आईसीसी वनडे विश्वकप (ICC World Cup) में रेट्रो लुक में नजर आएगी, जहां खिलाड़ी वर्ष 1999 की टीम की यादें ताज़ा कराएंगे।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अपनी खेल सामान प्रायोजक कंपनी एसिस के साथ करार कर मंगलवार को आगामी विश्वकप के लिए टीम की जर्सी लांच की। खिलाड़ियों की जर्सी पीले रंग की है जिसमें कॉलर हल्के हरे रंग के हैं, जबकि पैंट पर भी हरे रंग की पट्टी है।

30 मई से शुरू होने जा रहे आईसीसी विश्वकप में हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार नए के बजाय पुराने लुक में नजर आने वाली है, जहां वह वर्ष 1999 की टीम के ही लुक को दोहराएंगे। टीम की इस किट को प्रशंसकों ने वोट देकर चुना है। खिलाड़ियों के लिए कुल सात तरह की जर्सी में से प्रशंसकों ने करीब 20 वर्ष पुरानी जर्सी को ही अपनी मौजूदा टीम के लिए पसंद किया है।

